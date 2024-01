Die Abstimmung für die MZ-Sportlerwahl im Saalekreis startet. Bestimmen Sie die Gewinner in sechs Kategorien hier mit. Der Kreissportbund zieht sehr positive Bilanz für das Jahr 2023 und vermeldet einen Höchststand an Vereinsmitgliedern.

Merseburg/MZ. - „Der Sport hat sehr viel Zulauf“, sagt Angela Heimbach. Für die Präsidentin des Kreissportbundes (KSB) im Saalekreis ist das eine gute Nachricht, die sie an harten Zahlen festmachen kann. 28.141 Kinder, Frauen und Männer waren zum Jahresbeginn in den 258 Mitgliedsvereinen organisiert. Das sind knapp 15 Prozent der Einwohner des Kreises, ein Zuwachs von über 1.000 und zugleich der höchste Mitgliederstand in den Sportvereinen seit mehr als einem Jahrzehnt.

Aus dieser Masse suchen der KSB und die MZ nun auch die Klasse. Mit dem heutigen Samstag beginnt die Abstimmungszeit für die Kreissportlerwahl. In sechs Kategorien – Männer, Frauen, Junioren, Juniorinnen, Teams Nachwuchs und Senioren – sind jeweils sechs Einzelsportler oder Mannschaften nominiert. Wer am Ende die Auszeichnung für das zurückliegende Jahr erhält, können Sie als Leser mitentscheiden. Bis zum 18. Februar läuft die Publikumsabstimmung über ein Stimmzettel in der Printausgabe oder online. (Alle Kandidaten und die Abstimmung finden Sie hier)

Ehrungen erfolgen im März

Die Ergebnisse der analogen wie der digitalen Publikumsbefragung fließen zu jeweils 20 Prozent in das finale Resultat ein. 60 Prozent macht das Votum einer Fachjury aus Vertretern des KSB, der MZ-Sportredaktion, der Saalesparkasse sowie der Kreisverwaltung aus. Die erwachsenen Sieger werden am 1. März im Merseburger Ständehaus gekürt. In den Jugendkategorien erhalten die Gewinner ihre Preise am 17. März im Rahmen der Nachwuchssportlerehrung.

Voraussetzung für die vom KSB vorgenommene Nominierung für die MZ-Sportlerwahl war, dass die Aktiven für einen Verein aus dem Saalekreis startberechtigt sind und vor allem, dass sie 2023 erfolgreich waren. Insgesamt 18. Deutsche Meistertitel gingen im Vorjahr in den Saalekreis. Einige der Meister sind wohlbekannt. Wie Heimbach konstatierte, finden sich auf der Liste der Nominierten insbesondere im Erwachsenenbereich einige Wiederholungstäter, die entweder in Vorjahren bereits die Ehrung gewonnen haben oder zumindest zum Kandidatenkreis gehörten. Viele sind Altersklassenathleten.

Der Nachwuchs drängt in die Vereine

Das liegt aus Sicht der Verantwortlichen des KSB daran, dass es im Kreis keine Sportschule gibt. An diese würde man aber Jahr für Jahr fünf bis acht Talente in andere Städte abgeben, die dann mit wenigen Ausnahmen wie den Skiläufer des TSV Leuna meist nicht mehr für ihre Heimatvereine im Kreis startberechtigt seien. „Wir legen die breite Basis für den Spitzensport. Nur so funktioniert es“, erläutert der stellvertretende KSB-Geschäftsführer Maik Heinel.

Der große Zulauf in die Sportvereine des Kreises ist daher für den KSB ein gutes Zeichen. Zumal das Wachstum besonders in den Nachwuchsjahrgängen stärker ausgeprägt ist. Die Zahl der Vereinsmitglieder im Alter zwischen 15 und 18 stieg allein im Vorjahr um mehr als zehn Prozent. Auch bei den allerkleinsten, den bis zu Sechsjährigen, geht der Trend klar in Richtung Vereinssport. Binnen zehn Jahren ist die Zahl von 1.078 auf 1.734 gewachsen. Für Heinel ist das ein deutliches Zeichen, dass auch die Projekte des KSB, Minikids inklusiv und Maxikids, die die allgemeine Sportbegeisterung und Bewegung fördern sollen, Wirkung zeigen. „Die Vereine sind sehr daran interessiert, die Projekte zu installieren“, berichtet Heimbach.

Vereine investieren in Nachwuchsarbeit

Sie erklärt den starken Zuwachs für den organisierten Sport zum Teil mit den Nachwirkungen von Corona. Die Leute wollten jetzt nach der Pandemie in die Vereine. Heinel sieht als weiteren Grund, dass diese verstärkt erkannt hätten, dass es ohne Nachwuchsförderung nicht geht.

Der Präsident des SV Großgräfendorf sagt: „Ich sehe gerade im Fußball, dass viele Vereine da etwas machen.“ Und vielleicht stehen einige der aktuellen Neuzugänge ja in einigen Jahren auch auf der Nominiertenliste für die MZ-Sportwahl.

Die Onlineabstimmung finden Sie unter: www.mz.de/sportlerwahl.