Um das Haushaltsloch etwas zu verkleinern, will der Saalekreis die Gebühren für seine Musikschulen anheben. Dort besteht der Wunsch nach mehr Festangestellten statt Honorarkräften. Denn Lehrernachwuchs ist auch an Musikschulen knapp.

Merseburg/MZ - Die Kreisverwaltung will die Gebühren für die Musikschulen erhöhen. Zugleich steht sie vor der Frage, ob an den drei Standorten in Merseburg, Querfurt und Halle künftig statt Honorar- mehr (teurere) Festangestellte den Nachwuchs musikalisch ausbilden soll. Derzeit stemmen die Honorarkräfte ein Drittel des Unterrichts. In Köpfen gerechnet stellen sie mit 63:37 sogar die Mehrheit des Personals gegenüber den Festangestellten.