Querfurt/MZ - Jan Stenzel führt durch das Depot vom Burgmuseum, von einem Raum in den nächsten. Hier hängen beispielsweise Kulissensachen von den Filmausstellungen, sagt der amtierende Museologe auf Burg Querfurt auf dem Weg in einen weiteren Raum, wo er nun gezielt in den hinteren Bereich geht. Dort sind Kisten aufgereiht, zwei historische Koffer liegen auf einem Tisch. Aus einem nebenstehenden, offenen Karton holt Stenzel einen in Folie gehüllten Tropenhelm und zudem noch ein Köfferchen. Er öffnet ihn, zeigt Abzeichen sowie einen Ring.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.