Acht Merseburger Archive, Bibliotheken und Museen gründen einen Notfallverbund, um sich bei Bränden oder anderen Kastastrophen zu helfen. Zwei Leiter erklären, warum der notwendig ist und was sie im Brandfall als Erstes retten würden.

Die Bilder von Hans Rothe sind nur einige der Schätze, die im Kulturhistorischen Museum im Notfall gerettet werden müssten.

Merseburg/MZ. - „Inklusive aller Papiere und Fotos haben wir sicherlich über 50.000 Gegenstände im Museum“, sagt Karin Heise. Doch welche davon würde die Leiterin des Kulturhistorischen Museums im Notfall zuerst in Sicherheit bringen? Mit derartigen Fragen befasst sich derzeit nicht nur Heise, sondern die Verantwortlichen zahlreicher in Merseburg ansässiger Museen, Bibliotheken und Archive. Denn sie wollen dieser Tage einen Notfallverbund gründen, also einen Pakt schmieden, sich bei Katastrophen gegenseitig schnell und tatkräftig zu helfen.