Fuerwehr löscht die Flammen in der Nacht zu Montag

Die Feuerwehr hat in Merseburg einen Mülltonnenbrand gelöscht.

Merseburg/MZ - In der Nacht zu Montag hat in der Merseburger Rosa-Luxemburg-Straße eine 120 Liter große Mülltonne gebrannt. Das Feuer, so teilt die Polizei mit, sei von der Feuerwehr gelöscht worden. Zudem sei eine zweite Tonne durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 300 Euro geschätzt.