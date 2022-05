In Krumpa brannte an zwei Stellen Müll.

Krumpa/MZ - Ein Feuerteufel hat am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr zwei Brände in Krumpa gelegt. Laut Polizei brannten erst in der Wallstraße eine Mülltonne und ein Müllcontainer. Kurze Zeit später brannte in der Hauptstraße eine Mülltüte. Die Feuerwehr konnten beide Brände löschen. Derzeit laufen Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen.