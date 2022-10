Initiative in Merseburg: Gegen Müll und für Freiheit

Die türkische Gemeinde hatte mit vielfältiger Unterstützung zu einer Aktion in Merseburg-Süd aufgerufen. Was dahintersteckt.

Merseburg/MZ - Azra (9) und Sibel (10) geben sich richtig Mühe. Irgendwann haben sie es tatsächlich geschafft, den Teppich, der offensichtlich mal in einem Kinderzimmer lag, mit ihren Müllgreifern aus der Schlammpfütze zu ziehen. Anderthalb Stunden später sah es in dem Innenhof an der Straße des Friedens in Merseburg-Süd um einiges besser aus.