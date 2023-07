Feste im Saalekreis Müchelns Bürgermeister braucht für Wettgewinn mindestens sechs Oldtimer

In Mücheln wird das Stadtfest gefeiert. Bürgermeister Andreas Marggraf hat gewettet, dass mindestens sechs Oldtimer mit insgesamt 673 PS am Festumzug am Sonntag beteiligt sind.