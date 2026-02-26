Heimatbühne mit Herz Müchelner Kellertheater begeistert – trotz Abschieden geht die Erfolgsgeschichte weiter
Die jährliche Aufführung des Laienensembles des Kultur- und Heimatvereins Mücheln im Kellertheater ist ein kultureller Höhepunkt, zumal im Müchelner Dialekt gesprochen wird. Dieses Jahr wird das Publikum mitgenommen auf einen launigen Spaziergang durch die Ortsteile. Was der 2024 gesuchte Puma vom Geiseltalsee damit zu tun hat.
26.02.2026, 14:00
Mücheln/MZ. - Der selbsternannte Ziegenflüsterer will beim Advokaten seinen Bruder auf Schmerzensgeld verklagen, weil der einfach so ein Lamm bekommt, während ihn der Bock auf dem Weg zum Deckakt doch schwer am Hinterteil verletzte. Und um dem feinen Herrn Advokaten das zu verdeutlichen, legt er seiner Frau kurzerhand einen Strick um den Hals und sie spielt die rallige Ziege.