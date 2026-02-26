Die jährliche Aufführung des Laienensembles des Kultur- und Heimatvereins Mücheln im Kellertheater ist ein kultureller Höhepunkt, zumal im Müchelner Dialekt gesprochen wird. Dieses Jahr wird das Publikum mitgenommen auf einen launigen Spaziergang durch die Ortsteile. Was der 2024 gesuchte Puma vom Geiseltalsee damit zu tun hat.

Wo doch die ganze Welt seit dem vergangenen Sommer über den entlaufenen Puma am Geiseltalsee spricht, würde ein Streichelzoo mit exotischen Tieren in Mücheln doch Sinn machen, oder?

Mücheln/MZ. - Der selbsternannte Ziegenflüsterer will beim Advokaten seinen Bruder auf Schmerzensgeld verklagen, weil der einfach so ein Lamm bekommt, während ihn der Bock auf dem Weg zum Deckakt doch schwer am Hinterteil verletzte. Und um dem feinen Herrn Advokaten das zu verdeutlichen, legt er seiner Frau kurzerhand einen Strick um den Hals und sie spielt die rallige Ziege.