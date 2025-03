Was Autofahrer im Saalekreis beachten müssen Mücheln: Donnerstag beginnt Vollsperrung des Kreisels

In Mücheln wird die Ernst-Thälmann-Straße mit einem größeren Regenwasserkanal versehen, saniert und eine enge Kurve entschärft. Die Arbeiten starten am Kreisverkehr am Viadukt. Er wird ab 13. März voll gesperrt. Worauf Autofahrer achten müssen.