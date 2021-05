Motorradfahrer stehlen durch fiesen Trick Handtasche von Merseburgerin

Motorradfahrer stehlen Frau in Merseburg die Handtasche. (Symboldfoto)

Am Mittwoch hat sich gegen 11.30 Uhr in der Brauhaustraße in Merseburg zu einem Raub ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Roller die Brauhaustraße und wurde auf Höhe eines Parkplatzes von einem Motorrad überholt, welches anschließend vor ihr stehen blieb.

Die Frau musste daraufhin anhalten. Plötzlich kam von hinten ein unbekannter Täter angelaufen, schnappte sich die Umhängetasche, setzte sich mit auf das Motorrad und beide Täter fuhren davon. In der Handtasche befanden sich diverse persönliche Dokumente sowie Bargeld. Der Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. (mz)