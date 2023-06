Motorradunfall an der Autobahn Motorrad mit Lkw kollidiert - 23-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Zu einem sehr schweren Unfall ist es am Donnerstagmittag im Saalekreis in der Nähe von Delitz am Berge gekommen. Ein 23-Jähriger musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.