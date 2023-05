Der Jawa-Club Merseburg feiert 60. Geburtstag. Wie die Motorradfreunde an ihr erstes Domizil am Neumarkt kamen und wieviele Jawas im Kreis zugelassen sind.

Motorrad-Fans in Merseburg

Merseburg/MZ - In der Werkstatt des Merseburger Jawa-Clubs am alten Heizwerk steht eine Jawa mit altem DDR-Kennzeichen. „Die hab ich Ende 2022 von einem anderen Klub gekauft und gerade im April abgeholt“, erzählt Clubchef Jörg Körner. Die Zweizylinder Jawa 354 werde er jetzt auseinanderbauen, Teile erneuern und das gute Stück wieder in Schuss bringen. „Die Dinger hatten einen hervorragenden Klang“, lobt Bernd Hesselbarth.