Nach dem Fund eines leblosen Mannes in seiner Wohnung an der Weißenfelser Straße in Merseburg am Sonntag ist die Polizei nun mit einem Großaufgebot vor Ort.

Großeinsatz in der Nähe des Fundortes der Leiche - Wen oder was sucht die Polizei?

Merseburg - Am Mittwochmorgen ist die Polizei unübersehbar mit einem Großaufgebot an der Weißenfelser Straße in Merseburg unterwegs. Die Fahrzeuge, darunter auch die Kriminaltechnik, parken in unmittelbarer Nähe zum Fundort eines Toten, der am Samstag in einer Wohnung entdeckt wurde.