Mordprozess gegen 17-Jährigen aus Merseburg Mordwohnung in Merseburg soll Treffpunkt gewesen sein

Jugendliche sollen sich in einer Wohnung in Merseburg getroffen haben, um Drogen und Alkohol zu konsumieren. Ein neues Gutachten soll die Blutspuren am Tatort einordnen. Wieso das wichtig ist.