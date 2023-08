Toter in Merseburg: Drogen und Alkohol im Spiel?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - Die Weißenfelser Straße war an diesem Julitag Blau-Weiß. Gut 80 Polizistinnen und Polizisten waren hier und in den Nebenstraßen unterwegs. Bis runter zur Kreuzung beim Penny habe sie jeden Weg gecheckt, den der Täter genommen haben könnte – haben hinter jeden Busch geschaut und in jeden Straßeneinlauf.