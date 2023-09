Wie ein 52-Jähriger in Merseburg umgebracht wurde. Was dem jugendlichen Täter außerdem vorgeworfen wird.

Toter in Merseburg: 17-Jähriger wird wegen Mordes angeklagt

Gut 80 Polizeibeamte waren Anfang Juli auf der Suche nach der Tatwaffe rund um die Weißenfelser Straße in Merseburg unterwegs. Nun wurde ein 17-Jähriger wegen Mordes angeklagt.

Merseburg/MZ - Der Täter muss ein regelrechtes Blutbad angerichtet haben. Der 17-Jährige, der vermutlich in der Nacht zum 1. Juli 2023 in Merseburg einen 52-Jährigen in dessen Wohnung umgebracht hat, hat ihm nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft brutal den Schädel eingeschlagen.