Möglicher RaubMord im Saalekreis? Toter in Merseburger Wohnung entdeckt: Haftbefehl gegen Jugendlichen

Nach dem Tötungsdelikt in Merseburg am vergangen Samstag wurde ein Verdächtiger festgenommen. Er stellte sich am Mittwochabend bei der Polizei, am Donnerstag wurde Haftbefehl erlassen.