Modellprojekt Kulturzug Merseburg hat Verspätung

Ein Modellprojekt soll ein Lebenszeichen senden. Warum man sich vom Saalekreis ausgebremst fühlt und was in der Sixti-Ruine passieren soll.

Merseburg - Wenn man Halina Czikowsky aktuell fragt, wie es ihr geht, sagte sie: „Schlecht.“ Denn statt sich auf die 16. Defa-Filmtage zu freuen, die Anfang Juni starten sollten, absolviert sie gerade einen Telefonmarathon, um alles abzusagen beziehungsweise zu verschieben. Dabei hatten sie und die Vertreter des Fördervereins Kino Völkerfreundschaft gemeinsam mit dem Domstadtkino, dem Förderverein der Sitte-Galerie, der Stadt Merseburg und den Vereinigten Domstiftern ein Konzept für einen Modellversuch „Merseburger Kultursommer“ erarbeitet.

„Die Stadt hat ein Testzentrum im Ständehaus einrichten lassen. Es liegen Hygienekonzepte für alle Veranstaltungen vor. Wir möchten das Signal senden: Die Kultur in Merseburg lebt“, sagt die Merseburgerin. Doch aktuell sieht es nicht nach einem Startschuss für irgendwas aus. In einem kurzen Gespräch mit Landrat Hartmut Handschak (parteilos) habe der ihr signalisiert, dass es erst Sinn mache, dass Projekt zu beantragen, wenn der Landkreis drei Tage in Folge bei einem Inzidenzwert von unter 100 liege. Der Wert lag am Mittwoch bei 189,32. „Diese Antwort haben wir auch bekommen“, sagte Merseburgs Kulturamtsleiter Martin Wolter. „Aber was wir uns fragen: Man könnte die Konzepte doch schon mal auf ihre Korrektheit und Machbarkeit prüfen, so dass es dann direkt losgehen könnte.“ Das das nicht getan wird, versteht Wolter nicht.

„Ich kann die Vorbereitung der Defa-Filmtage nicht einfach weiterlaufen lassen“

„Ich kann die Vorbereitung der Defa-Filmtage nicht einfach weiterlaufen lassen. Flyer drucken lassen, die dann nicht gebraucht werden“, sagt Halina Czikowsky. „Was viele nicht verstehen: Man kann die Kultur zwar von einem Tag auf den anderen stoppen, aber man kann sie nicht von einem Tag auf den anderen wieder zum Laufen bringen.“ Dabei steht so einiges auf dem sommerlichen Kulturfahrplan für Merseburg. Wieviel Verspätung der Kulturzug am Ende tatsächlich haben wird, bleibt abzuwarten. Das für den 14. und 15. Mai geplante Defa-Wochenende mit dem Film „Der Traum vom Elch“ und Schauspieler Christian Steyer als Gast, ist bereits abgesagt. Anstelle von Defa-Filmtagen an zwei Wochenenden im Juni, will man versuchen, einen unterhaltsamen Film auf einer digitalen Plattform anzubieten. „Die übrigen Filme, die geplant waren, werden wir versuchen, übers Jahr verteilt im Domstadtkino zu zeigen.“

Als Mini-Ersatz für die geplante Eröffnung des Weihejahres des Kaiserdoms, die eigentlich für den 8. und 9. Mai geplant war, soll es eine Dommusik mit dem „Messias“ und geladenen Gästen geben. „Aber auch diese Veranstaltung steht aktuell unter einem schlechten Stern“, befürchtet Wolter. Eine weitere Dommusik unter dem Titel „Horror trifft Improvisation“ ist für den 11. Juli geplant. Dann soll der Amerikaner David Briggs die Orgel im Dom spielen. Weitere Konzerte sollen folgen.

„Wir wollen am 10. Juli starten. Ich hoffe, das funktioniert“

Stadt und Domstifter hoffen noch immer darauf, dass das für den 24. Juni geplante Dombrunnenfest stattfinden kann. In der Sitte-Galerie soll im Juli die Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstages Willi Sittes eröffnet werden. „Wir wollen am 10. Juli starten. Ich hoffe, das funktioniert“, sagt Michael Finger, der Vorsitzende des Fördervereins der Galerie. Eine weitere cineastische Idee kommt aus dem Domstadtkino: Kino-Chef Ulrich Jacobi plant für Ende August ein Kino-Open-Air in der Sixti-Ruine

„Die Defa-Filmtage 2020 bildeten damals den Abschluss der kulturvollen Zeit in unserer Stadt“, sagt Halina Czikowsky. Jetzt hätte man gern mit den Filmtagen wieder ein Lebenszeichen ausgesandt.Doch das klappt nicht. „Aber vielleicht ziehen wir uns ja wie Baron von Münchhausen selbst an den Haaren aus dem Sumpf heraus“, scherzt sie. In jedem Fall würden alle im Kulturbereich Engagierten weiterhin darauf hoffen, dass bald ein Lebenszeichen möglich sein wird. (mz)