Mitarbeiter der Firma Klotz in Merseburg lassen sich für Pauline aus Nebra typisieren

Merseburg/MZ - „Wir drücken ganz fest die Daumen, dass sich ein Spender findet“, sagte die Bad Lauchstädterin Karina Mertins nach der Typisierung am Samstag bei der Firma Klotz in Merseburg-Meuschau zu Michael Richter. Er ist der Vater der 17-jährigen Pauline aus Nebra, die dringend eine Stammzellenspende benötigt. Bei ihr war eine Fehlfunktion des Knochenmarks diagnostiziert worden. Wie schon bei anderen Typisierungsaktionen der Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD), die in den vergangenen Wochen für Pauline durchgeführt wurden, war Michael Richter auch Samstag bei der Klotz GmbH in Merseburg selbst mit vor Ort.

