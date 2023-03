Die Band der Sekundarschule Quer-Bunt wird in diesem Schuljahr häufig gebucht. Im Sommer steht in der Gruppe ein Umbruch an.

Querfurt/MZ - Bevor es für die Schülerinnen und Schüler zum Proben an Instrumente, Mikrofone und Technik geht, bittet Frank Morgenstern sie kurz zusammen. „Ich habe zwei Mails erhalten“, so der Leiter der Querfurter Sekundarschule Quer-Bunt, der das Ganztagsangebot Schülerband leitet. Die Musikgruppe, die sich „CrossNotes“ nennt, ist zum Bandtreffen auf Burg Querfurt und zum Heimatfest in Lodersleben eingeladen. Solche Anfragen kommen in diesem Schuljahr häufig, sie traten etwa bei Weihnachtsmärkten, Dorffesten und Firmenveranstaltungen auf.