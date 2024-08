Nabu-Projekt Mit vereinten Kräften Natur erhalten und aufwerten

Im Rahmen eines Natur-Projekts des Jobcenters engagieren sich junge Leute am Lämmerwiesenweg in Bad Dürrenberg, wo ein Areal naturnah erhalten werden soll. Auch die Streuobstwiese soll erweitert werden. Am Sonnabend, 10. August, würde man sich über viele Mitstreiter bei einem Arbeitseinsatz freuen.