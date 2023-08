Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Delitz am Berge/MZ - Das viele Laufen hält fit, scherzt Jugendwart Christoph Steinbach mit Blick auf das Festprogramm, das sich die Delitzer Brandschützer für das kommende Wochenende gegeben haben. An dem feiert die Ortswehr ihr 90. Jubiläum mit nicht weniger als drei Umzügen. Los geht es am Freitag (18.30 Uhr) mit einem Fackelumzug und anschließender Disco. Am Samstag startet 11 Uhr der Umzug mit den Gastwehren, bevor auf dem Feuerwehrgelände Essen, Trinken, Vorführungen und Technikschau geboten werden. Schließlich folgt dann am Sonntagmorgen noch ein Umzug mit Spielmannszug, um Kameraden und Bevölkerung zum Katerfrühstück zu wecken.