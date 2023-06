Merseburg/MZ - „Ich war früher immer beim Schlossfest, und es hat mir immer sehr gut gefallen“, erzählt Andrea Stehr. „Und das wollte ich endlich mal wieder erleben.“ Andrea und Gernot Stehr sahen am Schlossfest-Wochenende von ihrer Wohnung an der Hoffischerei aus, dass Riesenrad und die bunten Lichter. „Da hatten wir Lust bekommen, hinzugehen, ein paar schöne Stunden zu verleben und vielleicht auch noch etwas Schönes zu essen“, erzählt Gernot Stehr aus Merseburg. Für den 53-Jährigen allein wäre das kein Problem. Doch seine Frau Andrea (52) sitzt seit dreieinhalb Jahren im Rollstuhl, was einen Schlossfestbesuch zu einer offenbar nicht zu bewältigenden Herausforderung werden lässt.

Fast aus Rollstuhl gefallen

„Ohne meinen Mann wäre ich mit meinem Rollstuhl noch nicht mal die Hälterstraße hochgekommen, aber das ist eben so“, sagt Andrea Stehr, die im Normalfall ein lustiger und lebensfroher Mensch ist. In Höhe des Ständehauses angekommen, wurde es dann aber richtig schwierig. „Wir konnten nicht mehr auf dem Fußweg fahren, und als wir runter auf die Straße wollten, wäre ich fast aus dem Rollstuhl gefallen, weil die Borde sehr hoch und nirgends abgesenkt sind.“ Eigentlich hätten sie in den Schlossgarten gewollt, weil alles dicht war, seien sie jedoch in Richtung Domplatz gegangen. Auf dem Weg dorthin seien die Gehwege mit Verkaufsbuden vollgestellt gewesen und das historische Altstadtpflaster sei für Rollstuhlfahrer nahezu unpassierbar. „Am Ende stand ich mit meinem Rollstuhl auf dem Domplatz und hatte eine Spastik am ganzen Körper, weil ich so durchgeschüttelt worden war“, erzählt sie von der Situation, die ihr unendlich peinlich war, weil alle sie anstarrten.

In seiner Wut schrieb Ehemann Gernot Stehr eine E-Mail an die Stadt Merseburg und erzählte, dass er gemeinsam mit seiner Frau versucht hatte, das Fest zu besuchen. „Leider entsprach die Barrierefreiheit dort ebenfalls dem Mittelalter“, schrieb er und sagte, dass er das absolut diskriminierend gegenüber gehbehinderten Menschen finde. „Wenn man keine Barrierefreiheit garantieren kann, sollte man so eine Veranstaltung nicht durchführen.“ Wenige Tage darauf antwortete Bürgermeister Bellay Gatzlaff den Eheleuten und wies unter anderem darauf hin, dass man die Buden schlecht auf die Straße stellen könne, weil man diese ja für Feuerwehr und Rettungskräfte frei halten müsse. Er bedaure, dass sich Familie Stehr über die Stadt geärgert habe, aber er könne weder das Straßenpflaster austauschen noch eine andere Lösung anbieten.

Nur noch geheult

„Bei Neubauten müssen wir natürlich Barrierefreiheit gewährleisten, aber die Häuser und Straßen im Dom-Schlossbereich gibt es ja schon seit geraumer Zeit“, so der Bürgermeister gegenüber der MZ. „Das führt im Ergebnis dazu, dass die Veranstaltung nicht barrierefrei ist. Das haben wir allerdings auch nicht kommuniziert.“

Was Andrea und Gernot Stehr jedoch richtig wütend gemacht hatte, war folgender Teil der Antwort des Bürgermeisters: „Daher würde ich mich freuen, wenn Sie den anderen Besuchergruppen deren Vergnügen gönnen und Sie dafür vielleicht andere städtische Veranstaltungen besuchen. Ich weiß – das ist kein vollständiger Ersatz.“ Aber eine andere Lösung habe er im Moment nicht.

„Als ich das gelesen hab’, habe ich nur noch geheult“, sagt Andrea Stehr. Wenn die Stadt gesagt hätte: Tut uns leid. Was können wir tun? Wen können wir ins Boot holen, um die Situation zu verbessern? „Das wäre ein Signal gewesen“, sagt Gernot Stehr. „Damit hätte ich leben können. Aber zu sagen, besuchen Sie Veranstaltungen, wo Sie auch hinkommen – das ist schon sehr befremdlich.“