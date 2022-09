Mit Kreativität suchen Unternehmen nach Personal für den Standort Leuna

Leuna/MZ - „Man muss kreativ werden“, sagt Matthias Suhr vom Unternehmen EW Biotech, das am Chemiestandort Leuna sitzt. Suhr spricht von der Suche nach Fachkräften, denn die Lage sei angespannt. Am Wochenende hat der Projektmanager beim Tag der offenen Tür des Chemiestandortes Leuna am Stand seiner Firma über Jobmöglichkeiten bei EW Biotech informiert. „Wir sind immer auf der Suche nach Fachkräften, beispielsweise nach Chemikanten“, sagt Suhr. „Die letzten beiden Jahre hat man gemerkt, dass kaum etwas nachkommt.“ Gleichzeitig gingen immer mehr Mitarbeiter in Rente. Hinzu komme, dass die großen Firmen eine starke Konkurrenz seien. Dabei wolle sich die Firma weiterentwickeln, so Suhr - und dafür sind entsprechende Fachkräfte notwendig.

