Mit Kamera und scharfem Blick - Fotoclub zeigt in Merseburg seine Entdeckungen

Merseburg/MZ - Die Mitglieder des Fotoclubs Merseburg haben sich richtig an den Dom rangemacht, haben mit ihm Stunden und Tage verbracht - um mit ihren Kameras das herauszukitzeln, was dem Auge manches Betrachters verborgen bleibt. Das Ergebnis kann man sich jetzt auf großformatigen Fotos in der ersten Etage des Merseburger Ständehauses ansehen.

„Der Leiter des Kulturamtes, Martin Wolter, war mit seiner Idee auf uns zugekommen, anlässlich des Weihejubiläums besondere Fotos vom Dom zu zeigen“, erzählt Jürgen Vogel. „Aber wir waren zuerst skeptisch. Der Dom ist doch schon tausende Male fotografiert worden. Wie können wir da noch etwas überraschend Neues zustande bringen?“ Doch als im Frühjahr der Dom wieder für Besucher öffnen konnte, zählten auch die Fotoclub-Mitglieder zu den Gästen. „Und ich muss sagen, dass uns das Domstift und die Domführerinnen völlig freie Hand gelassen haben. Bis auf die Fürstengruft und eine Kapelle, wo wir nicht fotografieren durften, konnten wir überall hin.“ Das habe allerdings auch viel Zeit in Anspruch genommen, so Vogel. „Oft musste man warten oder nach Stunden wiederkommen, damit das Licht passte oder das Objekt, das man ausgewählt hatte, richtig beleuchtet war“, erklärt er.

Und so entstanden 130 Fotos - etwa 25 wurden ausgewählt - mit Detailaufnahmen zu Themen wie „Erotik im Dom“, „Licht und Schatten“ oder auch „Der Schalk im Dom“. Da wird „Beinfreiheit“ gezeigt, oder unter dem Titel „Chordame“ ein weibliches Gesicht aus Holz geschnitzt, das man im Chor findet. Ein Clubmitglied hat sich die Decken des Domes vorgenommen, ein anderes entdeckte, dass es offenbar schon vor Jahrhunderten Maskenpflicht gegeben haben muss. „Wir haben immer wieder etwas Neues entdeckt. Es war erstaunlich“, sagt Jürgen Vogel. Eigentlich hatte es die Idee gegeben, die Fotos zum Weihejubiläum im XL-Format einer Art Freiluftgalerie zu präsentieren. „Das konnten wir leider nicht umsetzen.“

Die Ausstellung ist bis 30. November im Ständehaus (1. Etage) zu sehen.