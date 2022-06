Mit Glasflasche blutig geschlagen

Leuna/MZ - Auf einem Parkplatz zwischen Ikea und der Aral-Tankstelle in Kötschlitz (Leuna) kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Streit zwischen drei Männern. Die 22-, 25- und 34-Jährigen hatten dort vor Mitternacht gemeinsam Alkohol getrunken, wobei sie offenbar aneinander gerieten. Gegen 23.45 Uhr kam der 22-Jährige in die Tankstelle und bat um Hilfe. Der Mann blutete stark, weil er nach MZ-Informationen von den anderen beiden Männern mit einer Glasflasche traktiert worden war. Außerdem wurden ihm Handy, Bargeld und Schuhe geraubt. Die Kripo hat dazu umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Die Tatverdächtigen sind in Abstimmung mit der

zuständigen Staatsanwaltschaft nach Aufnahme der Personalien und der Aussagen entlassen worden. Das Opfer wird noch medizinisch in einer Klinik versorgt. Die geraubten Gegenstände konnten nicht aufgefunden werden.