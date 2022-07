Mit Deep Purple und Led Zeppelin in die Nacht

Rossbach/MZ - Die 21. Auflage der Beatnacht an der Hasse in Roßbach geht an diesem Sonnabend, 30. Juli, erstmals ohne die „alten Hasen“ der Gründungszeit über die Bühne. Weder „Leuna II“, die „Marcatos“ sowie „Zakk Set“, Bands teils mit über 50 Jahren Auftrittserfahrung, sind noch dabei. Die großen Erfolge von Deep Purple, ZZ Top, den Rolling Stones und Led Zeppelin sowie die „Roßbacher Hymne“, der Titel „Sky Pilot“ von Eric Burton, erklingen trotzdem.

