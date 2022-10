Mit 83 auf Pilgertour - Braunsbedraerin ging 117 Kilometer auf dem Jakobsweg

Was sie dabei alles erlebt hat.

Braunsbedra/MZ - Mit ihrer Familie hat Barbara Siwik schon immer unkonventionell Urlaub gemacht. Mit ihrem Mann und den Kindern fuhr sie campen und ging wandern. Doch nicht jeder, der das auch kennt, geht mit 83 Jahren noch in Spanien auf dem Jakobsweg pilgern und legt dabei in zehn Tagen 117 Kilometer zurück. Die Braunsbedraerin hat genau das an der Seite ihrer Töchter Claudia und Katharina im September getan.