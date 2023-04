Kein Abiball wegen Bombendrohung Mit 32 Jahren Verspätung - Merseburger feiern „Abiball mit 50“

Abiturienten der Haeckel-EOS in Merseburg holen ihr Abschlussfest von 1991 nach, das wegen einer Bombendrohung ausfallen musste. Was der damalige Schuldirektor dazu sagt und was die Polizei damals von ihm verlangt hat.