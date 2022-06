Mit 100 E-Scootern wird Merseburg ab September mobiler

Ab Anfang September will die Firma Bolt mit ihren hellgrünen Elektrotretrollern die Stadt erobern. Wo man die E-Scooter findet und was es kostet.

Merseburg/MZ - Von wegen E-Scooter gibt es nur in großen Städten wie Halle und Leipzig. In den nächsten Tagen jedenfalls sollen sie auch in Merseburg Einzug halten und werden damit das Straßenbild etwas bunter und so manchen etwas mobiler machen.