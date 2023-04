Merseburg/Halle/MZ - Überraschung kurz vor Prozessende: Plötzlich fällt dem wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs angeklagten 55-Jährigen ein, dass er an dem Tag, an dem er seine Stieftochter missbraucht haben soll, gar nicht in Merseburg war. Selbst sein Verteidiger schien überrascht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.