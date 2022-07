Minol-Pirol und Co.: Olaf Wagner erinnert sich an die DDR-Kultmarkte zurück

An der Füllstelle in Spergau wurde der Minol-Kraftstoff in die Tankwagen gefüllt, die ihn dann an die Tankstellen brachten. Die Aufnahme ist 1977 entstanden.

Leuna/MZ - Rund 1.300 Minol-Tankstellen hat es zur Wende gegeben. Doch nach der Wiedervereinigung wurde alles anders für die DDR-Kultmarke, deren Kraftstoffe überwiegend in den Leuna-Werken hergestellt wurden. Heute sind nur noch drei Minol-Tankstellen geblieben: in Zeitz, im sächsischen Heidenau und in Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern. Bis zum November des vergangenen Jahres hatte es auch noch in Leipzig-Lindenau einen Standort der einstigen DDR-Marke gegeben.