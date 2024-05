Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Als er das letzte Mal auf dem Geiseltalsee war, habe es ringsum noch ausgesehen wie auf dem Mars, erinnert sich Reiner Haseloff (CDU) an eine Bootsfahrt mit dem früheren Landrat Frank Bannert. Am Montagmittag schipperte er nun auf Einladung seines Parteifreundes und Landtagsabgeordneten Sven Czekalla sowie Bootsunternehmerin Anne Kaßner mit der „MS Geiseltalsee“ erneut über den See – gemeinsam mit Unternehmern, Bürgermeistern und anderen Akteuren rund um das Gewässer. „Jetzt ist eine völlig neue Landschaft entstanden“, resümierte der Ministerpräsident zurück am Ufer. Eine Mischung aus touristischer Infrastruktur und Natur.