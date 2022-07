Millionen für neuen Rewe in Merseburg

Merseburg/MZ - Wenn Anfang August die Einfahrt zum Merse-Center komplett gesperrt wird, weil dort ein Kreisverkehr gebaut werden soll, beginnen an anderer Stelle im Center vorbereitende Arbeiten für ein weiteres Großprojekt. Denn die Eigentümerin des Centers, die DTU Alpha, baut innerhalb der bestehenden Gebäudehülle einen neuen Supermarkt. „Wir bauen nach den Vorgaben von Rewe und werden die Fläche dann an den Markt vermieten“, erzählt Center-Manager Steffen Kumorowska der MZ. „Der Bau kostet uns mehrere Millionen Euro.“ Der Stadtrat habe dem vorzeitigen Bebauungsplan, der für das Ganze nötig ist, bereits zugestimmt. Nun müsse noch der Kreis seinen Segen geben. „Dann kann es richtig losgehen.“ In den kommenden Wochen dürfe aber bereits mit den Arbeiten an der künftigen Anlieferzone begonnen werden.

