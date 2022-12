Midewa testet, wie sie bei Havarie und Blackout Einrichtungen mit Wasser versorgen kann

Schafstädt/MZ - In der Seniorenpflege Schafstädt ist die Wasserversorgung ausgefallen. Die 60 Bewohner sitzen auf dem Trockenen. Die Einrichtungsleiterin alarmiert den Wasserversorger. Der muss in Windeseile eine Notversorgung aufbauen. Dieses Szenario probt die Midewa am Donnerstagmittag in der Senioreneinrichtung in Schafstädt.

