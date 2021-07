Midewa investiert in Merseburg - Stadt will künftig selbst Wasser liefern

Merseburg/MZ/rob - Acht Millionen Euro Eigenmittel habe die Midewa in den vergangenen zehn Jahren in Merseburg verbaut, erklärt Geschäftsführer Uwe Störzner in einer Verlautbarung seines Unternehmens. Allein im Vorjahr habe der Wasserversorger mit Hilfe von Fördermitteln 3,6 Millionen Euro in der Domstadt investiert, unter anderem für die neue Hauptleitung zwischen dem Wasserwerk auf dem Werder und der Stadt. Auch in diesem Jahr gibt die Midewa in Merseburg Geld aus, etwa für einen neuen Regelschacht und eine Zubringerleitung in Freiimfelde. Für 185.000 Euro sollen Leitungen in der Oberaltenburg und am Kloster überholt, für 2,1 Millionen Euro Transportleitungen rund um das Wasserwerk erneuert werden.

Dass die Midewa Mitte des Jahres nochmals auf ihre Bauaktivitäten in der Kreisstadt verweist, ist kein Zufall. Die Stadtverwaltung will nämlich den auslaufenden Vertrag mit der Midewa nicht verlängern. Stattdessen will man die Trinkwasserversorgung ab 2023 lieber in eigene Hände nehmen. Dieser Vorschlag wird am heutigen Montag ab 18 Uhr im Bauausschuss im Alten Rathaus diskutiert.