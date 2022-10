Messerstecher aus Merseburg erneut angeklagt

Merseburg/MZ - Es sind immer noch die Nachwehen eines Ereignisses, das am 26. September 2020 in Merseburg-Süd für viel Aufsehen und einige Spekulationen gesorgt hatte. In der Straße des Friedens war es in einer Wohnung zum Streit zwischen einem damals 48-jährigen Mann und einem 21-Jährigen gekommen. Der ältere von beiden steht wegen der Vorfälle von damals aktuell erneut wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht - diesmal vor dem Landgericht Halle. Das Amtsgericht Merseburg hatte ihn zwar zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Dagegen war der Angeklagte jedoch in Berufung gegangen und das Urteil war später aufgehoben worden. Jetzt droht ihm im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Aber das Gericht lässt auch prüfen, ob der Mann aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung vielleicht sogar in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss.