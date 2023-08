Die Trauerhalle und Nebengebäude am Merseburgs Zentralfriedhof haben Dachschäden und Schimmelprobleme. Die Arbeitsbedingungen für dort stationiere Mitarbeiter seien die schlechtesten der Stadt, räumt die Verwaltung ein. Sie will nicht nur sanieren, sondern gern ein Drittel ihrer Mitarbeiter dorthin versetzen.

Merseburgs Verwaltung will zu Teilen auf den Friedhof ziehen

Die Trauerhalle hat Schäden am Dach. Deshalb dringt Wasser ein.

Merseburg/MZ - Der Zentralfriedhof könnte in den kommenden Jahren zum dritten großen Verwaltungsstandort in Merseburg werden – neben dem Alten Rathaus und den Gebäuden an der Lauchstädter Straße. Mit entsprechenden Gedanken trägt sich aktuell die Stadtspitze. Es geht konkret um die Zentralisierung des derzeit noch über mehrere Standorte verteilten Straßen- und Grünflächenamtes mit seinen 85 Mitarbeitern.