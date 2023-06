Mehr als 600 kostümierte Menschen nahmen am historischen Schlossfestumzug teil. Damit haben die Merseburger die Stadtwette gegen Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr gewonnen. Nun wird der OBM einen Tag lang seine Amtsgeschäfte in historischem Gewand erledigen.

Merseburg/MZ - Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) hat am Wochenende eine Wette verloren. Er hatte angekündigt, einen Tag lang im historischen Gewand in die Stadtverwaltung zu kommen und so auch an allen Terminen teilzunehmen, wenn Merseburg es schafft, dass mehr als 600 kostümierte Menschen am historischen Schlossfestumzug teilnehmen. Das konnten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

die Merseburger deutlich überbieten und die Stadtwette damit für sich entscheiden. Insgesamt konnte die Stadtverwaltung am Sonntag 680 Teilnehmer beim historischen Festumzug verzeichnen.