Migration, Jahresabschlüsse, Airpark Merseburgs OB ein Jahr im Amt: Wann kommt die Schwimmhalle, Herr Müller-Bahr?

Am 4. Juli 2022 hat Sebastian Müller-Bahr den Posten des Oberbürgermeisters in Merseburg übernommen. Ein Gespräch zum Einjährigen, über die unerwartete Herausforderungen, haushaltsbedrohende Jahresabschlüsse, Migration in die Kreisstadt und die Frage, wann die neue Schwimmhalle kommt.