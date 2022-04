Merseburgs Bürgermeister: Positiv getestet und trotzdem dabei

Bellay Gatzlaff soll trotz Infektion an einem Treffen mit Stadträten teilgenommen haben. Jedes Kind weiß, dass das nicht geht. Gelten für ihn andere Regeln?

Merseburg/MZ - Selbst jedes Kind weiß heutzutage: Wenn der Corona-Schnelltest zwei Striche anzeigt, bedeutet das, dass man coronapostiv sein könnte und sich deshalb von anderen fernhalten muss. Im Rathaus der Stadt Merseburg hat das in der jüngsten Vergangenheit offenbar nicht funktioniert. Nach MZ-Informationen soll der Finanzbürgermeister Bellay Gatzlaff am letzten Tag im März an einer Zusammenkunft verschiedener Stadträte teilgenommen haben - trotz positiven Schnelltests.