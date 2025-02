In den Kommunen im südlichen Saalekreis läuft die Briefwahl an, doch in Querfurt zum Beispiel fehlen noch die Stimmzettel. Warum sich die Lieferung der Stimmzettel in Querfurt verzögert und wann die Briefwahl möglich sein soll:

Merseburg/Querfurt/Bad Dürrenberg/MZ. - Pfeile weisen den Weg in den Beratungsraum im Obergeschoss des alten Merseburger Rathauses am Dienstag. „Wollen Sie wählen?“, fragt die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung beim Eintreten. Auf dem Tisch vor ihr liegen Stimmzettel und die weißen und roten Umschläge bereit. Auf drei Tischen steht grauer Sichtschutz. Ein älteres Ehepaar hat zwei dieser Wahlkabinen in Beschlag genommen. Nach kurzer Zeit haben die beiden ihre Kreuze gesetzt, stecken die Stimmzettel in die Umschläge und werfen diese in die Wahlurne.