Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Wer in Merseburg die schönsten bepflanzten Balkone sehen will, der muss offenbar in den Norden fahren. Genauer in die Werner-Seelenbinder-Straße. Denn aus dieser kommen in diesem Jahr alle drei Gewinnerinnen des Blumenschmuckwettbewerbs in der Kategorie Balkon. Die Erstplatzierte Karin Schuchardt erzählte im Rahmen der Preisverleihung am Mittwoch in der Saalesparkasse, dass sie der Zweitplatzierten Brigitte Hemprich sogar von oben auf die schöne Bepflanzung schauen könne, denn sie wohne über ihr. Auch Christl Berlin-Bönicke auf Platz drei ist eine Nachbarin.