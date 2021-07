Merseburgerin möchte Selbsthilfegruppe Schlaganfall gründen

Merseburg/MZ - Das komplette Leben von Heidi Göbel änderte sich vor einem Jahr und vier Monaten buchstäblich über Nacht. Abends legte sie sich ganz normal schlafen. Ein paar Stunden später konnte sich die alleinstehende Seniorin plötzlich nicht mehr aufrichten. Sie ließ sich aus dem Bett auf den Boden fallen, versuchte vergebens zum Telefon im nächsten Zimmer zu kriechen. Nachbarn hörten schließlich ihre Hilferufe, alarmierten die Feuerwehr, die ihre Wohnungstür öffnete, so dass die Merseburgerin von Sanitätern versorgt werden konnte.

Im Krankenhaus erhielt Heidi Göbel die Diagnose Schlaganfall mit linksseitiger Lähmung. Nach der Entlassung folgte eine Reha. Ihr Ziel, die Selbstständigkeit wiederzuerlangen, ließ sie kämpfen. Am Ende konnte sie sich zumindest selbst versorgen und in ihre Wohnung zurückkehren, ist heute aber beim Gehen auf Rollator oder Gehstock angewiesen. „Als ich nach Hause kam, habe ich mich allein und verloren gefühlt“, beschreibt die 79-Jährige. Der Alltag sei schwierig, das Bügelbrett oder den Wäscheständer aufstellen zum Beispiel, aber auch das Treppen hinunter steigen. „Das beeinträchtigt mich ganz schön.“

„Ich möchte mit jemandem reden, der mich verstehen kann“

Die Seniorin hatte schon vor dem Schlaganfall mit einer Selbsthilfegruppe zu tun und kannte die Ansprechpartner im Haus in der Sixtistraße 16a. „Ich wusste, wie wichtig so etwas ist.“ Deshalb wandte sie sich nun in eigener Sache an die Selbsthilfekontaktstelle in Merseburg. Gemeinsam mit dem Team ist man jetzt bemüht, dort eine neue Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Patienten ins Leben zu rufen. „Der Austausch wäre mir wichtig“, begründet Heidi Göbel. „Ich möchte mit jemandem reden, der mich verstehen kann. Ich möchte nicht länger allein sein mit meinen Problemen und meiner Behinderung. Vielleicht haben andere Wege gefunden, damit umzugehen, die ich auch umsetzen kann. Vielleicht lassen sich so neue Freundschaften schließen.“

Silvana Thomas, die Einrichtungsleiterin in der Selbsthilfekontaktstelle, weiß aus Erfahrung von den positiven Wirkungen einer Selbsthilfegruppe. „Der Austausch bringt neue Energie. Jeder geht stärker raus, als er reinkam“, betont sie und hofft auf viele Anmeldungen.

Interessenten für eine Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Betroffene wenden sich an die Paritätische Selbsthilfekontaktstelle unter den Nummern 03461/34 18 72 oder 0170/6 74 78 07 oder schreiben an: selbsthilfekontaktstelle.sk@gmail.com eine Mail.