Merseburger wegen Körperverletzung vor Landgericht

Merseburg/MZ - „Ich war der schlimmste Junkie den es gibt. Einfach ein richtiges Wrack“, sagt der Angeklagte vor dem Landgericht Halle. Dort sitzt er jedoch nicht wegen seines Drogenkonsums auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gleich eine Reihe von Straftaten vor – darunter Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Diebstahl. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf Körperverletzung in zwei Fällen. Im ersten Fall, so wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, habe er im vergangenen August seine Exfreundin getroffen und völlig grundlos auf sie eingeschlagen. Auch das gemeinsame Kind habe dabei etwas am Kopf abbekommen. Daraufhin stellte die ehemalige Partnerin eine Strafanzeige.