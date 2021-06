Merseburger Tanzstudio bietet Training in der Trendsportart Hula Hoop an

Merseburg - Sie hat das pinkeste Tanzstudio in Merseburg: Bei Tina Lathan kann man mittlerweile neben Pole Dance - einem ziemlich anstrengenden Ganzkörper-Workout an der Stange -, Exotic Dance oder Hip Hop auch Hoop Dance erlernen. „Das ist mehr als nur Bauch-Hula, denn ich wollte es einfach cooler machen“, sagt sie und lässt den Hula-Hoop-Reifen bei vorgebeugtem Oberkörper scheinbar um ihre Hand schweben.

Hüftschwung mit Spaßfaktor: Hula Hoop ist effektives Training

„Bei einem 30-Minuten-Workout mit Reifen werden die Schultern, der Bauch und die Oberschenkel trainiert. So richtig Spaß bringen dabei die Wiederholungen. Nach ein bis zwei Tagen spürt man dann nämlich die Muskeln“, lächelt die 40-Jährige. Außerdem würde man unterschiedliche Tricks erlernen, die man mit dem Reifen machen kann. Da der Hula-Hoop-Trend in den vergangenen Monaten zu einem echten Hype geworden sei, habe sie Online-Seminare besucht, um das Angebot ihres Studios zu erweitern. Hier kann man ausprobieren welche Reifengröße und welches -gewicht passen könnten, bevor man sich einen eigenen Hula-Hoop-Reifen zulegt.

Seit 2004 hat Tina Lathan ihre „My Melody Club“- Eventagentur und ihr Tanzstudio, zu dem noch eine weitere Trainerin und ein Trainer gehören. „Jetzt können wir ja wieder Kurse anbieten, aber im vergangenen Jahr war alles zusammengebrochen“, sagt sie und schüttelt den Kopf. Viele ihrer Tänzerinnen und Tänzer, die sie normalerweise für Veranstaltungen vermittelt hat, hätten aufgehört. „Es fand ja nichts mehr statt.“ Sie selbst habe unter anderem auch deshalb durchhalten können, weil ihre Kursteilnehmerinnen weiter ihre Verträge bezahlt hätten und sie einige Kurse online angeboten hätte.

Merseburger bekommt durch Pandemie eine weitere Geschäftsidee

„Aber jetzt kommen langsam wieder Anfragen für Events rein“, erzählt sie. Allerdings hätte Corona auch noch andere Auswirkungen gehabt. „Normalerweise sind immer mal ein oder zwei Mädels, die bei mir trainieren, schwanger. Aktuell sind es sechs“, verrät Tina Lathan schmunzelnd. Doch da die 1,57 Meter große Merseburgerin nicht nur gern tanzt, sondern auch einen ordentlichen Schuhtick hat, wie MZ bereits mehrfach berichtet hat, kam ihr während der Pandemie eine weitere Geschäftsidee: „Ich hab einen High-Heels-Shop gegründet - der ist für alle Frauen, die ähnlich gern hohe Hacken oder Plateaus tragen wie ich.“

Da gibt es alles, was Frauenherzen begehren. Schuhe in Regenbogenfarben, mit Pailletten, Stacheln und Nieten oder Absätzen mit Totenkopf. Aber sie hätte natürlich auch Schuhe für Männer. Der Online-Shop unter der Adresse www.meloheels.com soll übrigens am 1. Juli an den Start gehen. Wer schon seine Leidenschaft für Bauch-Hula entdeckt hat und nun mal Hoop Dance ausprobieren möchte, kann das am 3. Juli um 14 Uhr tun.

MZ verlost unter allen Einsendern fünf Freitickets für eine Schnupperstunde im Hoop Dance mit Tina Lathan im Schlossgarten. Wer gewinnen möchte, schickt bis Freitag, 25. Juni, 14 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung Hoop-Dance“ an redaktion.merseburg@mz.de (bitte Name, Adresse und Telefonnummer angeben). Die Namen der Gewinnerinnen oder Gewinner werden veröffentlicht.

Weitere Infos unter www.mmc-dancestudio.de. (mz)