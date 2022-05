Merseburger Streetworkerin zieht Bilanz

Merseburg/MZ - 2021 war ein erfolgreiches Jahr für die Streetworker in Merseburg, schildert Jenny Cornelius im vergangenen Sozialausschuss. Dort spricht sie über ihre Aufgaben und zieht gleichzeitig Bilanz. „Wir haben drei übergeordnete Handlungsfelder. Die aufsuchende Straßensozialarbeit, freizeitpädagogische Projekte und Beratung sowie Begleitung“, erklärt die Streetworkerin. Eine Neuerung des vergangenen Jahres freut sie besonders: „Ich bin jetzt nicht mehr alleine unterwegs, sondern habe den Marcus dabei.“ Ihr neuer Kollege Marcus Schmied unterstütze sie vor allem in der Jungenarbeit. So sei es für viele männliche Jugendliche schlichtweg angenehmer, mit demselben Geschlecht über Probleme zu reden.

Insgesamt führten die beiden Streetworker 350 Kontaktgespräche auf der Straße. Dazu kamen 58 Begleitungsgespräche mit Einzelpersonen und 52 Netzwerkveranstaltungen sowie 15 Projekte. „Uns ist es wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, dass wir auf ihrer Seite sind und wir unsere Hilfe nicht aufdrängen. Dabei erklären wir auch immer unsere Schweigepflicht“, schildert Cornelius. Zu den vergleichsweise niedrigen Einzelgesprächen sagt sie: „Je weniger Einzelgespräche es werden, desto besser ist es.“ Damit meint sie nicht, dass sich weniger Jugendliche anvertrauen, sondern, dass die Gespräche Wirkung zeigen und die Betroffenen entweder selbst aus ihren Problemen herauskommen oder bereit sind, professionelle Hilfe anzunehmen. „Als Streetworker brauchen wir vor allem Zeit“, erklärt Cornelius. So habe es einen Fall gegeben, bei dem die betroffene Person zehn Jahre gebraucht hat, um sich für eine Therapie zu entscheiden.

Doch es muss nicht immer in einer Therapie enden. Die Streetworker wollen vor allem auch präventiv arbeiten, gerade im Bezug auf Drogenkonsum oder Alkoholmissbrauch. Dabei stehe nicht das Verbot im Vordergrund, sondern ein schadfreier Umgang. „Man merkt schon, dass der Drogenkonsum durch die Pandemie stärker geworden ist“, erklärt die Streetworkerin. Wo konsumiert wird, lässt sich schwer sagen. „Ein Brennpunkt ist die Innenstadt aber es verteilt sich mehr und mehr.“

In Zukunft wollen sie versuchen, Merseburg-Süd noch mehr einzubeziehen. Und ansonsten stehen dieses Jahr wieder viele Aktionen und Programme an. Die Ausschussmitglieder schätzen die Arbeit merklich: So fragt Carl Pinkert (CDU), wie die Stadt unterstützend wirken kann. Das ist für Jenny Cornelius ganz klar: Sie bräuchten ein Auto, um schneller von A nach B zu kommen. Dafür ist im kommenden Haushalt auch schon Geld vorgesehen.