Schulprojekt Merseburger Schüler werfen einen Blick in die Zukunft

Unter Anleitung des Berliner Vereins Zeitgeist wurde am Herder-Gymnasium in Merseburg das Projekt „Zukunftslotsen“ durchgeführt. Dessen Fokus lag in diesem Jahr auf Verschwörungstheorien als Gefährdung für die Demokratie.