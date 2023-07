Auf dem Abiturzeugnis von Jonathan Friske aus Leuna steht der bestmögliche Notendurchschnitt. Der wird in Sachsen-Anhalt mit 1,0 ausgewiesen, tatsächlich hat der Leunaer jedoch einen Schnitt von 0,7 erreicht. Das kommt nicht sehr häufig vor.

Schulabschluss am Herder-Gymnasium

Merseburg/MZ - Mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause kommen, sich nach dem Mittagessen an den Schreibtisch setzen und vor dem Schlafengehen noch eine Stunde lernen. Als Schüler des Herder-Gymnasiums in Merseburg war Jonathan Friskes Alltag vollgepackt. Doch das ist jetzt vorbei. Vor Kurzem bekam der 18-Jährige aus Leuna sein Abiturzeugnis überreicht. Darauf steht der bestmögliche Notendurchschnitt. Der wird in Sachsen-Anhalt mit 1,0 ausgewiesen, tatsächlich hat der Leunaer jedoch einen Schnitt von 0,7 erreicht. Das kommt nicht sehr häufig vor.